Игры 12 тура чемпионата Премьер-лиги КФС пройдут 3 ноября

1 ноября 2019     19
Игры 12 тура чемпионата Премьер-лиги КФС пройдут 3 ноября

Игры пройдут в Севастополе, Керчи, Феодосии и Бахчисарайском районе.

ФК «Севастополь» на домашнем поле встретится с лидером чемпионата – симферопольской «ТСК-Таврия». Судить матч будет арбитр из Ялты Богдан Головко. Игра начнётся на стадионе СОК «Севастополь» в 16:00.

Феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» в 14:00 на своём поле встретится с ФК «Евпатория». В 15:00 стартует игра «Океана» с молодёжненской «Крымтеплицей» на керченском стадионе имени 50-летия Октября.

Бахчисарайский «Кызылташ» в Новопавловке на поле спорткомплекса «Скиф» сыграет с «Инкомспортом» из Ялты. Встреча начнётся в 15:30.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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