Избавить проспект Острякова от пробок должна новая схема движения

Теперь от многофункционального центра по адресу: проспект генерала Острякова, 15 Г, снова можно поворачивать налево. А на участке дороги до перекрёстка с улицами Павла Силаева и Маршала Бирюзова появилась полоса для парковки. Работникам “Севавтодора” удалось ее выделить, уменьшив ширину других полос движения – на 75 сантиметров каждую.

Также изменения дорожной разметки произошли в районе торгового центра “Океан”. В сторону площади Ушакова там оставили одну полосу движения вместо двух, учитывая возможность проезда по улице Николая Музыки. А вот по направлению из центра теперь здесь не три, а четыре полосы. Таким образом в “Севавтодоре” надеются уменьшить число пробок на проспекте.

Ещё одно новшество – оранжевые столбики. Одни водители говорят, что они мешают заезжать на островки безопасности в случае поломки, другие объясняют такое нововведение борьбой с нарушителями, пересекающими в неположенных местах линии разметки.

«Установка сигнальных столбиков оранжевого цвета на островках – это всероссийский опыт, такие столбики применяются чаще на юге России. На данный момент такие островки обустроены на 15 участках севастопольских дорог, и мы планируем продолжать работу в том же направлении», – сообщил Ярослав Станилов, главный специалист отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ “Севастопольский автодор”.

Источник: Вести Севастополя