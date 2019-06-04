Избавить проспект Острякова от пробок должна новая схема движения

4 июня 2019     7
Избавить проспект Острякова от пробок должна новая схема движения

Теперь от многофункционального центра по адресу: проспект генерала Острякова, 15 Г, снова можно поворачивать налево. А на участке дороги до перекрёстка с улицами Павла Силаева и Маршала Бирюзова появилась полоса для парковки. Работникам “Севавтодора” удалось ее выделить, уменьшив ширину других полос движения – на 75 сантиметров каждую.

Также изменения дорожной разметки произошли в районе торгового центра “Океан”. В сторону площади Ушакова там оставили одну полосу движения вместо двух, учитывая возможность проезда по улице Николая Музыки. А вот по направлению из центра теперь здесь не три, а четыре полосы. Таким образом в “Севавтодоре” надеются уменьшить число пробок на проспекте.

Ещё одно новшество – оранжевые столбики. Одни водители говорят, что они мешают заезжать на островки безопасности в случае поломки, другие объясняют такое нововведение борьбой с нарушителями, пересекающими в неположенных местах линии разметки.

«Установка сигнальных столбиков оранжевого цвета на островках – это всероссийский опыт, такие столбики применяются чаще на юге России. На данный момент такие островки обустроены на 15 участках севастопольских дорог, и мы планируем продолжать работу в том же направлении», – сообщил Ярослав Станилов, главный специалист отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ “Севастопольский автодор”.

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Режиссеры вступились за заявившего о давлении Минкультуры BadComedian
Режиссеры вступились за заявившего о давлении Минкультуры BadComedian

Российские режиссеры поддержали блогера Евгения Баженова (BadComedian), который пожаловался на судебный иск кинокомпании Kinodanz, требующей от него один миллион рублей. …


Депутаты севастопольского парламента приняли закон об отзыве губернатора
Депутаты севастопольского парламента приняли закон об отзыве губернатора

4 июня депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект о порядке отзыва губернатора Севастополя. Инициаторами запуска процедуры отзыва губернатора могут …


Определена дата выборов в Заксобрание Севастополя
Определена дата выборов в Заксобрание Севастополя

4 июня депутаты Законодательного собрания Севастополя назначили дату выборов в городской парламент второго созыва.  Напомним, что в соответствии с действующим …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info