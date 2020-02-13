Избежать вирусных инфекций поможет обычная вода

Повышенная температура тела – повод обратиться к врачу и остаться дома. Тогда вы не навредите себе и не передадите инфекцию другим людям. Такие рекомендации дал севастопольцам гость студии Вести ФМ – главный пульмонолог Севастополя Евгений Ивахненко.

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«В 90% случаев, температура выше 38 градусов – это признак сезонной вирусной инфекции. Необходимо исключить контакт с другими людьми, не посещать общественные места. Важно прервать эпидемическую цепочку, чтобы заболевание не распространялось», – пояснил врач.

А ещё Евгений Ивахненко советует в сезон гриппа и острых респираторных заболеваний пить четверть стакана воды каждые полчаса. Такая, на первый взгляд, простая мера предосторожности поможет вашему организму противостоять вирусам.

«Один из простых методов защиты дыхательных путей – это слизистая должна быть влажной. Если мы пьем недостаточно воды, а большинство людей все-таки пьёт недостаточно воды. Получается ситуация, что у вас слизистая имеет практически ранимую поверхность, туда легко внедряется вирус, он достаточно хорошо садится», – уточнил пульманолог.

По словам Евгения Ивахненко, оптимальная температура воды 35-45 градусов. Она не должна обжигать, потому что поврежденная слизистая ротовой полости более восприимчива к вирусам. Он также подчеркнул, что в важна регулярность питьевого режима, а не количество выпитой жидкости.

Если вода в этом случае нам полезна, то строительный респиратор, используемый некоторыми гражданам в качестве заслона от вируса, не оградит от инфекций.

«Респиратор, на самом деле, он окружающих не защищает. В респираторе есть клапан, где воздух выходит совершенно открыто. Поэтому для пациента, у которого есть какая-то вирусная инфекция, нужна именно одноразовая маска. И её надо менять через 2-3 часа», – рассказал Ивахненко.

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Источник: Вести.Севастополь