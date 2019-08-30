Избирательный участок в старом троллейбусе шокировал врио губернатора Севастополя

Избирательный участок, оборудованный в старом списанном троллейбусе, настолько «впечатлил» врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, что он тут же написал об этом на своих страницах в социальных сетях.

Сегодня по просьбе жителей Развожаев заехал в с. Широкое, где ему показали «избирательный участок» и объяснили, что такой формат участков для сельских территорий был утвержден еще в мае.

«Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили…, – пишет врио губернатора. – Это, конечно, позорище и никуда не годится. Сегодня же эти троллейбусы, сказал, увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования. Лучше бы, конечно, в сельском клубе это организовать, но в четырех сёлах Байдарской долины нет ни одного действующего бюджетного учреждения. Все закрыты с 2014 года. Идёт ремонт… эту ситуацию также буду исправлять.

В Инстаграме в комментариях подписчики сообщили Развожаеву, что точно такое же «позорище» появилось и в селе Первомайском Балаклавского района.

Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь