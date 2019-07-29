Избирком Севастополя отказался от Интернет-трансляции выборов в Заксобрание

Севизбирком не будет вести в Интернете онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения, которые 8 сентября будут установлены на многих избирательных участках города. Это сделано по политическим причинам.

В информационном центре в здании Законодательного собрания поставят несколько больших экранов, на которых кандидаты, их представители и доверенные лица смогут следить за ходом голосования в Севастополе. В Интернете этих кадров не будет.

«Со стороны определенных служб соседнего с нами государства может осуществляться запись, а потом предъявлены претензии как к участникам избирательного процесса, так и к членам избирательных комиссий, которые, с точки зрения соседнего государства, осуществляют незаконную деятельность, – сообщил в интервью программе «Вести Севастополь» председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко. – Мы таким образом хотели бы обезопасить наших людей – членов УИК, которые целый день будут находиться перед камерами, чтобы потом никто не мог предъявить им какие-то странные претензии».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь