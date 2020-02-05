Избран новый председатель Севастопольского Морского собрания

На конференции Севастопольского Морского собрания в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова избран новый председатель.

Им стал офицер-подводник капитан 1 ранга в отставке Андрей Жиделев. Виктор Кот, возглавлявший организацию в течение 10 лет покинул свой пост. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что считает – должность председателя должен занимать представитель Военно-морского флота, а не торгового.

Виктор Кот был избран почётным председателем, рассказал член Севастопольского Морского собрания Сергей Горбачёв.

Андрей Жиделев – севастополец, офицер, восемь лет командовал подводной лодкой проекта 941 «Акула» – ТК-12.

В ближайшие дни новый председатель примет участие в конференции Ассоциации морских собраний в Санкт-Петербурге.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь