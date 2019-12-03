Известный музыкант высадил в Севастополе «дуб Гагарина»

3 декабря 2019     25
Известный музыкант высадил в Севастополе «дуб Гагарина»

У севастопольской школы №54 будет расти саженец от знаменитого кремлёвского дуба «Космос», высаженного Юрием Гагариным в Москве 14 апреля 1961 года.

В Севастополе деревце оказалось благодаря фронтмену группы «Ундервуд» Максиму Кучеренко. Он настолько впечатлился историей дуба «Космос», что собрал его жёлуди, и прорастил дуб, чтобы высадить в Севастополе.

«Побывав в Кремле и ознакомившись с историей дуба «Космос», я во что бы то ни стало решил вырастить «родственника» с тем, чтобы в нашем Севастополе также жила память о великом человеке. Сначала была песня, а вот теперь и дерево», – рассказал Максим Кучеренко общественникам «Нашего Севастополя».

На то, чтобы дуб вырос и окреп понадобилось семь лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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