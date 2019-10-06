Известный севастопольский учитель о любви к детям и новой школьной программе

6 октября 2019     21
Известный севастопольский учитель о любви к детям и новой школьной программе

До конца года в России должны ввести новые стандарты преподавания школьных дисциплин. Сейчас идёт активная дискуссия. Каков должен быть главный принцип – подготовить ученика к стандартам госэкзаменов или настроить его на системное изучение основ предметов?

И вот, взгляд советского учителя на современную педагогику. Моя коллега Анна Сорокина поговорила с заслуженным учителем Севастополя, кавалером ордена Ленина и обладателем других государственных наград Нелли Алексеевной Острецовой. Среди её учеников есть видные личности: это командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянс и скрипач Илья Винников — солист Гайдельбергского музыкального театра в Германии.

Источник: Вести.Севастополь

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