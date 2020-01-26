Издан Календарь событий Республики Крым на 2020 год

26 января 2020     12
Издан Календарь событий Республики Крым на 2020 год

Туристический портал Крыма подготовил «Календарь событий Республики Крым» на 2020 год. На его страницах собраны самые значимые и массовые мероприятия наступившего года: фестивали, форумы, а также памятные и праздничные дни.

Календарь выпущен при поддержке Министерства курортов и туризма Крыма, в нем 116 страниц. Там отмечены дни рождения самых известных крымских городов, коротко рассказывается о международных фестивалях – таких, как «Боспорские агоны», «Театр. Чехов. Ялта» и «Евразийский мост», национальных праздниках Ораза-байрам и Хыдырлез, рыцарском фестивале «Генуэзский шлем» и военно-историческом «Альминское дело», об «Опере в Херсонесе», фееричном байк-шоу на горе Гасфорта и спортивном «Extreme Крым», сообщает портал “Керчь – этой мой город”. #KoktebelJazz arty, #RAPKoktebel и #ZBFest, #Ноябрьфест и другие фестивали тоже нашли отражение на страницах календаря.

Он будет распространяться через туристско-информационные центры, а также на крупных туристских форумах и выставках. Программа мероприятий составлена в конце 2019 года, она может корректироваться и дополняться. В электронном виде посмотреть и скачать календарь можно здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Владимира Крайневского

Источник: Вести.Севастополь

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