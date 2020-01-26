Издан Календарь событий Республики Крым на 2020 год

Туристический портал Крыма подготовил «Календарь событий Республики Крым» на 2020 год. На его страницах собраны самые значимые и массовые мероприятия наступившего года: фестивали, форумы, а также памятные и праздничные дни.

Календарь выпущен при поддержке Министерства курортов и туризма Крыма, в нем 116 страниц. Там отмечены дни рождения самых известных крымских городов, коротко рассказывается о международных фестивалях – таких, как «Боспорские агоны», «Театр. Чехов. Ялта» и «Евразийский мост», национальных праздниках Ораза-байрам и Хыдырлез, рыцарском фестивале «Генуэзский шлем» и военно-историческом «Альминское дело», об «Опере в Херсонесе», фееричном байк-шоу на горе Гасфорта и спортивном «Extreme Крым», сообщает портал “Керчь – этой мой город”. #KoktebelJazz arty, #RAPKoktebel и #ZBFest, #Ноябрьфест и другие фестивали тоже нашли отражение на страницах календаря.

Он будет распространяться через туристско-информационные центры, а также на крупных туристских форумах и выставках. Программа мероприятий составлена в конце 2019 года, она может корректироваться и дополняться. В электронном виде посмотреть и скачать календарь можно здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Владимира Крайневского

Источник: Вести.Севастополь