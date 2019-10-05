Изменилась программа фестиваля «Севастопольские паруса»

Коррективы в планы организаторов и участников внесла погода.

Программа соревнований останется без изменений, а дефиле яхт перенесут с 5 на 6 октября. Изменится и место выступление группы «Ундервуд». Концерт начнётся 5 октября в 21:00 в шатре «Театральной улицы» в Артиллерийской бухте.

Обновлённая программа фестиваля на 6 октября:

12:00 – 14:00 Пиротехническое шоу «Летающие люди». Выступление Флайбордистов и мастер классы для всех желающих;

17:00 – 18:00 Награждение победителей и призеров «International Sevastopol Cup» J/70, в классе SB20;

18:00 – 19:00 Концертная программа;

18:00 – 18:20 Показательное водное шоу. Выступление буксиров;

19:30 – 20:00 Дефиле яхт;

20:00 Праздничный фейерверк.

Главная сцена фестиваля будет расположена у памятного знака морякам эскадры Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь