Изменилась программа фестиваля «Севастопольские паруса»

Коррективы в планы организаторов и участников внесла погода.
Программа соревнований останется без изменений, а дефиле яхт перенесут с 5 на 6 октября. Изменится и место выступление группы «Ундервуд». Концерт начнётся 5 октября в 21:00 в шатре «Театральной улицы» в Артиллерийской бухте.
Обновлённая программа фестиваля на 6 октября:
12:00 – 14:00 Пиротехническое шоу «Летающие люди». Выступление Флайбордистов и мастер классы для всех желающих;
17:00 – 18:00 Награждение победителей и призеров «International Sevastopol Cup» J/70, в классе SB20;
18:00 – 19:00 Концертная программа;
18:00 – 18:20 Показательное водное шоу. Выступление буксиров;
19:30 – 20:00 Дефиле яхт;
20:00 Праздничный фейерверк.
Главная сцена фестиваля будет расположена у памятного знака морякам эскадры Черноморского флота.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь