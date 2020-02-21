Изменится схема движения транспорта на въезде в Симферополь

Из-за работ по укладке дорожного покрытия, изменится схема движения транспорта на въезде в Симферополь.

Около 10:00 в понедельник, 24 февраля, на развязке Трудовое – Урожайное, автомобили, выезжающие из столицы, будут перенаправлены на путепровод, который сейчас работает на въезд в город. Движение по нему будет возможно по одной полосе в каждом направлении. Часть развязки, включая съезд в сторону Керчи, закроют для подготовки под укладку асфальтобетона. Об этом рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

После того, как дорожники завершат укладку левой стороны развязки, будет закрыта её правая часть.

Сроки окончания работ будут зависеть от погодных условий. Ориентировочно, это 7-10 дней. Дату изменения движения на втором участке объявят дополнительно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь