Из Артбухты на пляж Учкуевка теперь можно добраться на катере

19 июня 2019     26
Из Артбухты на пляж Учкуевка теперь можно добраться на катере

До 31 сентября в Севастополе запущен новый водный маршрут: из Артбухты на пляж Учкуевка, с заходом на Константиновскую батарею.

Пассажиров перевозит катер «Персей», его вместимость – 250 человек. Он курсирует каждые два часа. Стоимость проезда от Артбухты до Учкуевки составляет 200 рублей, до Константиновской батареи – 100. 

Время отправления из Артбухты: в 9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00

От пляжа Учкуевка: в 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00, 20:00

Служба информации «Вести – Севастополь»

 

Источник: Вести.Севастополь

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