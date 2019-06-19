Из Артбухты на пляж Учкуевка теперь можно добраться на катере

До 31 сентября в Севастополе запущен новый водный маршрут: из Артбухты на пляж Учкуевка, с заходом на Константиновскую батарею.

Пассажиров перевозит катер «Персей», его вместимость – 250 человек. Он курсирует каждые два часа. Стоимость проезда от Артбухты до Учкуевки составляет 200 рублей, до Константиновской батареи – 100.

Время отправления из Артбухты: в 9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00

От пляжа Учкуевка: в 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00, 20:00

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь