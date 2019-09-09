Из горящего дома на площади Захарова эвакуировали 27 человек

9 сентября 2019     11
Из горящего дома на площади Захарова эвакуировали 27 человек

Погибших и пострадавших нет.

Сегодня, 9 сентября, в Севастополе произошёл пожар в многоквартирном доме №1 на площади Захарова на Северной стороне.

«В 10:54 прибыли первые расчеты МЧС. Эвакуировано 27 человек. Погибших пострадавших нет. Полная ликвидация горения в 11:32. Дополнительно привлекались службы 104 и 103, – сообщил представитель Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя Александр Веселков.

Он уточнил, что информация на телефон 112 поступила в 10:51. Источником пожара была квартира на втором этаже. Общая площадь горения около 50 квадратных метров. Огнём повреждены балконы пяти квартир.

“Вести ФМ”

Источник: Вести.Севастополь

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