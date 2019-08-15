Из-за аварии аэробуса в аэропорту Симферополя организован оперативный штаб

В связи с аварийной посадкой в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Крым, в международном аэропорту Симферополя организован оперативный штаб, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Такой же оперативный штаб создан и в Жуковском, откуда вылетел борт.

В крымском аэропорту сейчас находятся представители авиакомпании, которые дали все необходимые разъяснения встречавшим лайнер родственникам и друзьям пассажиров.

Сегодня утром самолёт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, через 15 минут после взлета. С убранными шасси и выключенными двигателями. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. При посадке 23 человека получили травмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Источник: Вести.Севастополь