Из-за банкротства «Лаборатории приключений» туристов вернут домой из Крыма другие туроператоры

Ростуризм исключил ООО «Лаборатория приключений» из единого федерального реестра туроператоров. Туристы, купившие путевки в Крым через эту компанию, будут возвращены домой на автобусах других туроператоров. Также они могут рассчитывать на компенсацию потерянных денег по страховому случаю.

Так 39 курганских туристов, отдыхающих в Саках, завтра, 24 июля, заберет курганский оператор «СКО». Они будут возвращаться домой на автобусе. Об этом договорились министерство курортов и туризма Республики Крым и Департамент экономического развития г. Кургана.

Накануне ООО «Лаборатория приключений» прекратило свою деятельность, потому что не смогло исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

Таким образом, у туристов есть все основания для получения возмещения по договору страхования ответственности туроператора. Гражданская ответственность ООО «Лаборатория приключений» застрахована в ООО «Страховое общество «Помощь» на сумму 500 тысяч руб.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь