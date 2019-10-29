Из-за бомбы эвакуировали село под Севастополем

На въезде в село Камышлы была найдена немецкая авиабомба SD-70. Прибывшие на вызов пиротехники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю, изучив боеприпас, пришли к выводу, что транспортировать на полигон его нельзя и нужно уничтожать на месте.

Пришлось эвакуировать жителей села – был риск разлета осколков до 700 м. Но, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в процессе уничтожения авиабомбы никакого урона домам, гражданам и инфраструктуре города нанесено не было.

Этой осенью на территории Севастополя было обнаружено уже более 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь