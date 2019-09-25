Из-за велогонки вводится ограничение движения в пригороде Севастополя

В связи с проведением многодневной велогонки “Крымская осень” на некоторых дорогах пригородной части Севастополя будет временно ограничено движение всех видов транспорта.

26 и 27 сентября с 9:30 утра до 16:30, а 28 сентября до 15:30 будет закрыт для проезда участок автодороги Гончарное–Ялта с 3-его по 6-ой километр. В это же время нельзя будет проехать по дороге Орлиное–Родниковое–Колхозное с нулевого по 8 километр и по трассе Родниковое–Передовое с нулевого по 6 километр. Для транспорта в этом интервале времени будет закрыт и участок дороги Голубинка–Передовое–Широкое с 17 до 26-го километра.

Городской департамент транспорта приносит извинения за возможные неудобства и просит заранее планировать маршрут.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта triskirun.ru

Источник: Вести.Севастополь