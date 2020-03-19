Из-за коронавируса изменился порядок посещения севастопольских судов

19 марта 2020     17
Из-за коронавируса изменился порядок посещения севастопольских судов

С 19 марта до 10 апреля в здания судов не будут пускать людей, не являющихся участниками судебных процессов. Более того, сами процессы тоже будут отложены. Исключение делается только для дел безотлагательного характера. 

Сегодня вышло постановление Президиума Верховного суда России об изменении порядка посещения гражданами судов. 

Судьи будут рассматривать только дела, связанные с избранием, продлением или отменой меры пресечения, с защитой интересов детей, признанных недееспособными, а также дел в порядке упрощенного производства. 

Личный прием граждан в Севастопольском городском. Арбитражном и мировых судах временно приостановлен. Все процессуальные документы, обращения можно прислать на электронную почту суда gs.sev@sudrf.ru, а также почтовым отправлением. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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