Из-за коронавируса массовые мероприятия в Севастополе не отменят

Сейчас обстановка по коронавирусу в Севастополе стабильно благополучна. Случаев заражения не зафиксировано.

«В Севастополе не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, поэтому оснований для введения каких-то ограничений у меня, как у должностного лица, сегодня нет», – уточнил врио губернатора города Михаил Развожаев.

По его словам, пока никаких причин для отмены массовых мероприятий по случаю 6-летия «Русской весны» нет.

Вопросы, связанные с профилактикой и лечением коронавирусной инфекции можно задать по телефонам:

8-800-5-800-800 – контакт-центр здравоохранения Севастополя, работает с 08:00 до 17:00, ежедневно;

8-978-919-11-23 – Роспотребнадзор Крыма и Севастополя работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Все звонки бесплатны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь