Из-за коронавируса памятные медали ветеранам не будут вручать на массовых мероприятиях

Торжественная церемония вручения памятных медалей прошла в доме культуры в Инкермане. Когда состоится следующее награждение, неизвестно. Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» сегодня получили 15 человек.

Такой награды в городе удостоены больше ста ветеранов и тружеников тыла. Большая часть из них уже получили медали. Остальным должны были вручить их 22 марта на фестивале “Мартыновский овраг. Рубеж героев”. Но из-за угрозы короновируса его отменили. Теперь вручать медали планирует индивидуально в местной администрации. Тех, кто не сможет прийти туда по состоянию здоровья, будут награждать на дому.

«Вот теперь 75 лет Победы будет. А у меня – 50 лет, 60 лет Победы есть, все юбилейные медали у меня и все они для меня дороги. Тут один сказал: “Тетя Шура, ты что железяки вешаешь?”. Я говорю: “Яша, у тебя есть хоть одна медаль?”. “Нет”. «Вот если будет медаль, ты поймешь, что это такое». Каждая медаль – это отрезок времени у меня», – рассказала Александра Садкова, жительница осажденного Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь