Из-за коронавируса памятные медали ветеранам не будут вручать на массовых мероприятиях

17 марта 2020     15
Из-за коронавируса памятные медали ветеранам не будут вручать на массовых мероприятиях

Торжественная церемония вручения памятных медалей прошла в доме культуры в Инкермане. Когда состоится следующее награждение, неизвестно. Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» сегодня получили 15 человек.

Такой награды в городе удостоены больше ста ветеранов и тружеников тыла. Большая часть из них уже получили медали. Остальным должны были вручить их 22 марта на фестивале “Мартыновский овраг. Рубеж героев”. Но из-за угрозы короновируса его отменили. Теперь вручать медали планирует индивидуально в местной администрации. Тех, кто не сможет прийти туда по состоянию здоровья, будут награждать на дому.

«Вот теперь 75 лет Победы будет. А у меня – 50 лет, 60 лет Победы есть, все юбилейные медали у меня и все они для меня дороги. Тут один сказал: “Тетя Шура, ты что железяки вешаешь?”. Я говорю: “Яша, у тебя есть хоть одна медаль?”.  “Нет”. «Вот если будет медаль, ты поймешь, что это такое». Каждая медаль – это отрезок времени у меня», – рассказала Александра Садкова, жительница осажденного Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус
Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус

21:22 Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в связи с мировой пандемией футболисты, тренеры и работники клуба пройдут тест …


Путин оценил возможность переноса голосования по Конституции
Путин оценил возможность переноса голосования по Конституции

Голосование по поправкам к Конституции состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода. Об этом …


Книгу о скальных маршрутах Севастополя Путин подарил новому вице-премьеру
Книгу о скальных маршрутах Севастополя Путин подарил новому вице-премьеру

Книга «Скальные маршруты в окрестностях Большой Севастопольской тропы», изданная в 2018 году, стала подарком ко дню рождения заместителя председателя правительства …


В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек
В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек

Севастополец получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении …


Ушел из жизни участник штурма Сапун-горы Иван Патук
Ушел из жизни участник штурма Сапун-горы Иван Патук

Сегодня утром в Севастополе скончался ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Севастополя, разведчик, полковник в отставке Иван Иванович Патук. Ему было …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты