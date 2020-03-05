Из-за коронавируса самолеты, которые раньше летали в Китай, направят в Крым

С 25 мая в расписании международного аэропорта Симферополя появятся рейсы иркутской авиакомпании «ИрАэро» в Брянск, Киров, Курск, Оренбург, Пензу, Уфу и Челябинск.

«Надеемся, новые рейсы позволят нам компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полетов в Китай из-за коронавируса», – рассчитывает генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин.

Именно «ИрАэро», которая входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России, выполняла рейсы в китайские города Ханчжоу, Харбин и Хэфэй.

Также перевозчик возобновит полеты из Крыма в московский аэропорт Домодедово по четвергам, пятницам и воскресеньям. Такие рейсы были в расписании авиакомпании прошлым летом, но появление прямого авиасообщения между Крымом и столицами семи регионов для «ИрАэро» новый этап в работе.

Самолеты из Симферополя в Пензу будут летать дважды в неделю по понедельникам и четвергам, в Оренбург – по понедельникам и средам, в Брянск – по средам и воскресеньям. В Курск, Киров и Челябинск можно будет улететь каждый вторник, в Уфу — каждую среду. Самолеты будут летать до конца курортного сезона, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь. Билеты уже есть в продаже.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из Твиттера

Источник: Вести.Севастополь