Из-за коронавируса самолеты, которые раньше летали в Китай, направят в Крым

5 марта 2020     16
Из-за коронавируса самолеты, которые раньше летали в Китай, направят в Крым

С 25 мая в расписании международного аэропорта Симферополя появятся рейсы иркутской авиакомпании «ИрАэро» в Брянск, Киров, Курск, Оренбург, Пензу, Уфу и Челябинск.

«Надеемся, новые рейсы позволят нам компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полетов в Китай из-за коронавируса», – рассчитывает генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин.

Именно «ИрАэро», которая входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России, выполняла рейсы в китайские города Ханчжоу, Харбин и Хэфэй.

Также перевозчик возобновит полеты из Крыма в московский аэропорт Домодедово по четвергам, пятницам и воскресеньям. Такие рейсы были в расписании авиакомпании прошлым летом, но появление прямого авиасообщения между Крымом и столицами семи регионов для «ИрАэро» новый этап в работе. 

Самолеты из Симферополя в Пензу будут летать дважды в неделю по понедельникам и четвергам, в Оренбург – по понедельникам и средам, в Брянск – по средам и воскресеньям. В Курск, Киров и Челябинск можно будет улететь каждый вторник, в Уфу — каждую среду. Самолеты будут летать до конца курортного сезона, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь. Билеты уже есть в продаже.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из Твиттера

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Футболист Кокорин заявил, что помогает бывшим сокамерникам
Футболист Кокорин заявил, что помогает бывшим сокамерникам

15:28 Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что помогает людям, с которыми сидел в колонии, и что следит за их судьбой. …


В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туриндустрии из-за COVID-19
В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туриндустрии из-за COVID-19

15:29 Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала беспрецедентной ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке в связи с распространением …


В Крыму на 6 лет осудили проповедника «Свидетелей Иеговы»*
В Крыму на 6 лет осудили проповедника «Свидетелей Иеговы»*

Суд приговорил организатора деятельности «Свидетелей Иеговы»* в городе Джанкое к шести годам лишения свободы. Следствие и суд установили, что 48-летний …


В Крыму, сорвавшись со скалы, погиб житель Кирова
В Крыму, сорвавшись со скалы, погиб житель Кирова

В Крыму со скалы Дива 4 марта в море упал молодой человек 1987 года рождения. Выжить ему не удалось. К …


В Севастополе снизилось число заболевших ОРВИ
В Севастополе снизилось число заболевших ОРВИ

На минувшей неделе зафиксировано на 170 случаев меньше, чем неделей ранее. Эпидемический порог не превышен. Такие данные сообщает управление Роспотребнадзора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты