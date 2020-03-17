Из-за коронавируса севастопольские терапевты смогут ездить к пациентам на такси

К помощи таксокомпаний обратятся в случае, если не будет хватать транспорта у медучреждений. Об этом сообщил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он обратился к севастопольцам с просьбой при серьезном ухудшении самочувствия вызывать врача на дом.

“Первичное звено будет усилено. Мы рассматриваем возможность обеспечить врачей транспортом. Если наших ресурсов будет не хватать, мы сделаем дополнительные контракты с владельцами такси, чтобы они доставляли врачей к гражданм домой”, – сообщил глава города.

При подозрении на коронавирус у больного возьмут мазок из полости рта и отправят его на диагностику в Роспотребнадзор. Результаты анализа будут известны уже через 4 часа после доставки биоматериала в лабораторию, рассказал журналистам Михаил Развожаев.

Также он сообщил, что уже сегодня вечером в Севастополе будет введен режим повышенной готовности, и с 22 часов до особого распоряжения в городе отменяются все массовые мероприятия: концерты, спектакли, спортивные соревнования.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь