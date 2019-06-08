Из-за ливня 37 гаражей в кооперативах «Вымпел-1» и «Вымпел-2» рискуют обрушиться

8 июня 2019     23
Из-за ливня 37 гаражей в кооперативах «Вымпел-1» и «Вымпел-2» рискуют обрушиться

Сотрудники МЧС проводят работы на территории гаражных кооперативов «Вымпел-1» и «Вымпел-2». Там начался обвал грунта со склона. В зону чрезвычайной ситуации попали 417 гаражей, 37 из них находятся под угрозой обрушения, 2 – в аварийном состоянии.

Из-за ливня в разных районах Севастополя произошло множество подтоплений. По данным Севастопольского Гидрометцентра, в течении трёх часов выпала месячная норма осадков. Погибших и пострадавших нет. Спасатели сегодня весь день помогали выбраться из подвальных и полуподвальных помещений людям, чьи физические возможности ограничены.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю, в городе было 36 подтопленных объектов. Спасены 120 человек, из них 12 детей. Сотрудники МЧС до сих пор продолжают откачивать воду из подвалов домов.

Бойцы 3-й пожарно-спасательной части оказали помощь отдыхающим в «Лагере добрых дел» – всероссийском реабилитационном лагере для людей с ограниченными возможностями, который расположен на побережье посёлка Орловка. Ветром снесло несколько временных строений палаточного городка.

В ликвидации последствий происшествия задействованы не только силы и средства МЧС России по Севастополю, но и патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, аварийной газовой службы.

К ликвидации последствий разгула стихии привлечено 98 человек и 29 единиц техники.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Видео ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести Севастополя

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