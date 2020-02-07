Из-за непогоды «Севавтодор» перешел на круглосуточный режим работы

В связи с понижением температуры и обильными осадками на усиленный режим работы сегодня перешёл «Севавтодор». На дорогах в ближайшие несколько дней одновременно будет выходить 10 единиц техники.

Специальным раствором дорожники в первую очередь обрабатывают центральные улицы Севастополя, спуски и подъёмы, опасные повороты, а также загородные трассы. В ведении предприятия почти 1 250 километров дорог, половина из них с асфальтобетонным покрытием. Водители работают круглосуточно, они курсируют по определенным маршрутам и следят за погодой. Жители города могут обращаться в диспетчерскую службу с жалобами на скользкие участки – они будут учтены в работе. В Севавтодоре заготовили 8 тысяч тон песко-соляной смеси. Её должно хватить на всю зиму, уверены на предприятии.

«Межрегиональные дороги мы обрабатываем песко-соляной смесью 10 или 20%-ной, а в центр города обрабатываем чистой увлажненной солью, чтобы не портилась ливневая система, чтобы была видна разметка», – сообщил Александр Чумаков, заместитель директора ГБУ “Севастопольский автодор”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь