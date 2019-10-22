Из-за неработающего лучевого ускорителя ФОМС Севастополя потерял 100 млн рублей

В этом году на лечение онкологических заболеваний фонду обязательного медицинского страхования выделено 475 миллионов рублей. Но около ста миллионов рублей останутся неосвоенными. Это связано с тем, что в Севастополе не работает лучевой анализатор.

Об этом сегодня в ходе пленарного заседания в Законодательном собрании сообщила директор территориального фонда ОМС Татьяна Гроздова. Она высказала предположение, что с декабря оказание услуг по лучевой терапии может быть налажено. Не лучшие обстоят дела с проведением химиотерапии, уточнила Татьяна Гроздова.

«Стоимость химиотерапии нормативно 70 тысяч рублей в день для дневного стационара и 77 тысяч рублей для круглосуточного стационара. Мы можем оказать услуги только на 50 тысяч рублей», – констатировала директор севастопольского ФОМС.

Также она сообщила депутатам, что лечить онкологические заболевания севастопольцы чаще всего едут в другие регионы.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта medvestnik.ru

Источник: Вести.Севастополь