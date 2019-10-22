Из-за неработающего лучевого ускорителя ФОМС Севастополя потерял 100 млн рублей

22 октября 2019     18
Из-за неработающего лучевого ускорителя ФОМС Севастополя потерял 100 млн рублей

В этом году на лечение онкологических заболеваний фонду обязательного медицинского страхования выделено 475 миллионов рублей. Но около ста миллионов рублей останутся неосвоенными. Это связано с тем, что в Севастополе не работает лучевой анализатор.

Об этом сегодня в ходе пленарного заседания в Законодательном собрании сообщила директор территориального фонда ОМС Татьяна Гроздова. Она высказала предположение, что с декабря оказание услуг по лучевой терапии может быть налажено. Не лучшие обстоят дела с проведением химиотерапии, уточнила Татьяна Гроздова.

«Стоимость химиотерапии нормативно 70 тысяч рублей в день для дневного стационара и 77 тысяч рублей для круглосуточного стационара. Мы можем оказать услуги только на 50 тысяч рублей», – констатировала директор севастопольского ФОМС.

Также она сообщила депутатам, что лечить онкологические заболевания севастопольцы чаще всего едут в другие регионы. 

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта medvestnik.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Путин сделал заявление после шестичасовых переговоров с Эрдоганом
Путин сделал заявление после шестичасовых переговоров с Эрдоганом

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств вели диалог, в том …


Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов
Депутаты Колбин и Щербакова высказались за штрафы для севастопольских автомобилистов

Законодательное собрание Севастополя поддержало в первом чтении изменения закона «Об административных правонарушениях», которые предусматривают штрафные санкции за парковку автомобилей на газонах. Решение принято в ходе …


Разногласия Севастополя и Крыма
Разногласия Севастополя и Крыма. Будут ли уступки?

По сей день Крым и Севастополь не завершили определение своих границ. Спорный участок — это охотничьи угодья Байдарской долины. Ещё в 2014 году договориться …


Из-за неработающего лучевого ускорителя ФОМС Севастополя потерял 100 млн рублей
Из-за неработающего лучевого ускорителя ФОМС Севастополя потерял 100 млн рублей

В этом году на лечение онкологических заболеваний фонду обязательного медицинского страхования выделено 475 миллионов рублей. Но около ста миллионов рублей …


Севастопольские дзюдоисты везут домой медали из Испании и Китая
Севастопольские дзюдоисты везут домой медали из Испании и Китая

Александр Шалимов и Антон Брачев стали бронзовыми призёрами международных соревнований. На Кубке Европы по дзюдо в испанской Малаге 22-летний Александр …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты