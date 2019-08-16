Из-за пожара в детском лагере «Мандарин» эвакуированы 150 человек

В детском лагере «Мандарин» в поселке Песчаное Бахчисарайского района загорелся матрас. Огонь распространился на площади в 6 кв. метров. Из-за дыма решено было эвакуировать всех, кто находился в корпусе – это 150 детей и вожатых. Пострадавших нет.

Сотрудники лагеря быстро сориентировались и сами потушили огонь, сообщает МЧС Республики Крым. Тем не менее, пожарных они тоже успели вызвать.

Директор лагеря Кристина Шавырина рассказала «Интерфаксу», что матрас загорелся в комнате вожатых, и сработала пожарная сигнализация.

«Есть подозрение, что это телефон заряжался либо какое-то другое устройство. Какое устройство – сейчас устанавливается», – сообщила директор.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта tonkosti.ru

Источник: Вести.Севастополь