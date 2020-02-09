Из-за похолодания в Севастополе на линию не выйдет часть общественного транспорта

На станции, которая снабжает топливом часть автобусов Севастополя, после понижения температуры воздуха вышло из строя оборудование. На один день горожанам придётся изменить привычные маршруты.

9 февраля жителям Севастополя на остановках не стоит ждать автобусов с номерами 24, 27, 34, 79, 92, 94 и 97. Эти маршруты машины не смогут обслуживать в связи с проблемами, обусловленными сложившимися погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, есть альтернативные способы добраться до места назначения. Вместо части автобусов на дорогах будут работать маршрутные такси. Пассажиры смогут уехать в привычном направлении, выбрав другие номера транспорта. Так, вместо автобуса 92 нужно будет садиться на 103 и 21; вместо автобусов №34 и 94 – на 9-й и 33-й; если вы планировали поездку на маршруте №34 ещё можно будет воспользоваться маршруткой 23. Маршруты 27 и 97 заменят восьмой, девятый и 33-й. Если нужны автобусы №24 и 79, то в воскресенье садитесь на “тройку”.

На один день городские автобусы на некоторых маршрутах увеличат интервал движения. Вместо пяти минут с разницей в 20 минут будут курсировать автобусы номер 3, 9, 21, 23, 33, 91, 93, 103.

Сейчас идёт работа по наладке оборудования, снабжающего общественный транспорт газомоторным топливом. Содействие частной компании оказывают власти города.

Департамент транспорта города Севастополя приносит извинения за доставленные неудобства.

Источник: Вести.Севастополь