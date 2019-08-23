Из-за санкций импорт в Севастополе превалирует над экспортом

Город поставляет свою продукцию в семь стран мира. Лидирует Новая Зеландия: на долю этой океанской страны приходится 55,7% от всего объёма вывозимых из города товаров. Далее следуют Украина, Белоруссия, Китай, Казахстан и Кыргызстан.

При этом к нам свои товары ввозят 15 стран. Среди них Испания, Польша, Китай, Турция, Украина.

“Импорт превалирует над экспортом, и на это все-таки оказывают влияние санкции”, – считает руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь