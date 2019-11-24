Из-за сухой погоды пожарные просят не разводить костры

Вместе с представителями городского лесхоза пожарный надзор проверяет места массового отдыха горожан, а мотопатрули МЧС обследуют отдалённые районы. Двухколёсной технике не нужны даже грунтовые дороги, а в случае обнаружения очага пламени сотрудники чрезвычайного ведомства могут самостоятельно потушить его ранцевым огнетушителем.

Инспекторы провели рейд по Балаклавскому району: людям раздали памятки и попросили быть осторожными при использовании открытого огня на свежем воздухе.

Из-за сухой погоды пожарные просят не разводить костры Высокая пожарная опасность сохраняется в Севастополе, предупреждают сотрудники МЧС. Инспекторы провели рейд по Балаклавскому району: людям раздали памятки и попросили …



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