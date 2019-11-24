Из-за сухой погоды пожарные просят не разводить костры

Высокая пожарная опасность сохраняется в Севастополе, предупреждают сотрудники МЧС.
Инспекторы провели рейд по Балаклавскому району: людям раздали памятки и попросили быть осторожными при использовании открытого огня на свежем воздухе.
Вместе с представителями городского лесхоза пожарный надзор проверяет места массового отдыха горожан, а мотопатрули МЧС обследуют отдалённые районы. Двухколёсной технике не нужны даже грунтовые дороги, а в случае обнаружения очага пламени сотрудники чрезвычайного ведомства могут самостоятельно потушить его ранцевым огнетушителем.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Фото ГУ МЧС по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь