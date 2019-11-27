Из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны рейсы

Прибытие и вылет семи воздушных судов утром были задержаны, сообщили агентству Крыминформ в пресс-службе аэропорта.

Не смогли вовремя прилететь самолеты из Анапы, Краснодара, Адлера и Москвы. Например, рейс Аэрофлота из Анапы, который должен был прибыть в 10:20 утра, задерживается до 13:20.

Вылет двух рейсов в Москву – в Шереметьево и Домодедово – сдвигается на 40 минут.

Взлетно-посадочную полосу укутал туман. По данным метеослужбы аэропорта, улучшение погодных условий ожидается после полудня.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта kubnews.ru

Источник: Вести.Севастополь