Из здания детского сада №68 эвакуировали воспитанников

Это последние, четвёртые, учения в этом году на территориях учебных заведений Севастополя.

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Для чтения вслух воспитатели сегодня выбрали главу о пожаре. Они предупреждены – сотрудники МЧС решили текст проиллюстрировать.

В случае опасности личное полотенце превращается в индивидуальное средство защиты. Во всех группах для этого есть специальные маски. Но в МЧС утверждают, что полотенце тоже подойдёт.

Порядок сбора не нарушают, только торопятся чуть больше, чем просто на прогулку. И лица обязательно прикрывают – от дыма.

Каждого воспитанника знают в лицо и по именам, но лучше лишний раз перепроверить – так требуют правила.

«Интервал времени не нарушался. С администрацией объекта проведена профилактическая беседа. Воспитанникам данного учреждения распространены памятки на противопожарную тематику», – рассказывает старший инженер отдела надзорных мероприятий ГУ МЧС по Севастополю Станислав Перкун.

Листовки и буклеты попали в правильные руки – группа как раз только научилась читать.

Тренировочная эвакуация – финал череды мультфильмов, книг и игр на тему безопасности.

«Дети у нас маленькие, поэтому через игровую деятельность мы их учим, как вести себя в сложной ситуации, многократно повторяем одни и те же действия, которые они запоминают и в дальнейшем их выполняют», – объясняет заместитель заведующего детским садом №68 Валерия Бойченко.

Режим дня нарушен, но в награду – чёткие и понятные ответы, которые отложились в детских головах:

– Звонить 101!

– Быстро одеваться, всё оставлять, ничего не брать. Но самое главное – быстро одеваться!

– Надо звонить пожарным или тушить песком, или водой.

Осталось только проанализировать и запомнить. В следующий раз знания дети смогут применить на новых учениях – уже весной.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь