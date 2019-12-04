Из здания детского сада №68 эвакуировали воспитанников

Это последние, четвёртые, учения в этом году на территориях учебных заведений Севастополя.
Для чтения вслух воспитатели сегодня выбрали главу о пожаре. Они предупреждены – сотрудники МЧС решили текст проиллюстрировать.
В случае опасности личное полотенце превращается в индивидуальное средство защиты. Во всех группах для этого есть специальные маски. Но в МЧС утверждают, что полотенце тоже подойдёт.
Порядок сбора не нарушают, только торопятся чуть больше, чем просто на прогулку. И лица обязательно прикрывают – от дыма.
Каждого воспитанника знают в лицо и по именам, но лучше лишний раз перепроверить – так требуют правила.
«Интервал времени не нарушался. С администрацией объекта проведена профилактическая беседа. Воспитанникам данного учреждения распространены памятки на противопожарную тематику», – рассказывает старший инженер отдела надзорных мероприятий ГУ МЧС по Севастополю Станислав Перкун.
Листовки и буклеты попали в правильные руки – группа как раз только научилась читать.
Тренировочная эвакуация – финал череды мультфильмов, книг и игр на тему безопасности.
«Дети у нас маленькие, поэтому через игровую деятельность мы их учим, как вести себя в сложной ситуации, многократно повторяем одни и те же действия, которые они запоминают и в дальнейшем их выполняют», – объясняет заместитель заведующего детским садом №68 Валерия Бойченко.
Режим дня нарушен, но в награду – чёткие и понятные ответы, которые отложились в детских головах:
– Звонить 101!
– Быстро одеваться, всё оставлять, ничего не брать. Но самое главное – быстро одеваться!
– Надо звонить пожарным или тушить песком, или водой.
Осталось только проанализировать и запомнить. В следующий раз знания дети смогут применить на новых учениях – уже весной.
Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич
Источник: Вести.Севастополь