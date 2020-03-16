Из Севастополя в Евпаторию можно будет добраться на электропоезде за 2 часа 40 минут

С 11 апреля из Севастополя в Евпаторию можно будет добраться не только на автобусе, но и электропоезде. Каждый день в обоих направлениях будут выполняться три рейса.

Электропоезд будет останавливаться в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Путь до конечной станции составит 2 часа 40 минут, а стоимость проезда – 250 рублей, сообщили в пресс-центре Южной пригородной пассажирской компании. Она сейчас расширяет сеть беспересадочных маршрутов по городам полуострова.

Из Севастополя электропоезд будет отправляться в 07:35, 10:50 и 16:35. Из Евпатории: в 07:50, 10:40 и 16:55.

Маршрут Севастополь – Евпатория станет восьмым по счету в расписании новой компании. С запуском экспресс-поездов время в пути из Севастополя в Симферополь сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя – на 27 минут.

«Графики экспресс-поездов учитывают время прибытия поездов дальнего следования, с которых можно пересесть на пригородные составы”, – рассказал генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.

Билеты на действующие пригородные маршруты будут доступны в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания и онлайн – на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении “В путь”. Когда они поступят в продажу, компания сообщит дополнительно.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта ЮППК

Источник: Вести.Севастополь