Из села Фруктовое вывезли авиабомбу

При рытье траншеи под кабель в лесу, рядом с селом Фруктовое, рабочими была обнаружена авиабомба весом 50 килограммов.

Севастопольские взрывотехники идентифицировали найденный снаряд как фугасную тонкостенную авиационную бомбу SC-50 немецкого производства. Радиус разлета осколков при взрыве такого боеприпаса составляет 850 метров.

В хвост таких бомб обычно монтировались устройства, издающие при падении громкий свист. Это делалось для воздействия на психику противника.

Авиабомбу вывезли сотрудники МЧС к месту последующего уничтожения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь