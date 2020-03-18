Из села Фруктовое вывезли авиабомбу

18 марта 2020     14
Из села Фруктовое вывезли авиабомбу

При рытье траншеи под кабель в лесу, рядом с селом Фруктовое, рабочими была обнаружена авиабомба весом 50 килограммов.

Севастопольские взрывотехники идентифицировали найденный снаряд как фугасную тонкостенную авиационную бомбу SC-50 немецкого производства. Радиус разлета осколков при взрыве такого боеприпаса составляет 850 метров.

В хвост таких бомб обычно монтировались устройства, издающие при падении громкий свист. Это делалось для воздействия на психику противника.

Авиабомбу вывезли сотрудники МЧС к месту последующего уничтожения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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