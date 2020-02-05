Из Симферопольского водохранилища поднимают автомобиль с погибшей женщиной

Как сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым, к 10 утра водолазы обнаружили автомобиль и готовят его к подъему. Машину искали в воде около 7 часов.

«ВАЗ-2115» скатился в воду ночью в районе водно-спортивного комплекса «Простор». Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 03:20. В салоне находились два человека: мужчина и женщина. Он успел выбраться, а она – нет.

Всю ночь сотрудники отряда «КРЫМ-СПАС» вместе с полицейскими с помощью световых приборов обследовали дно акватории и прибрежную полосу. Однако увидеть автомобиль в толще воды удалось лишь к 10 часам утра.

Сейчас специальная техника готовится поднимать автомобиль.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь