Из Симферопольского водохранилища поднимают автомобиль с погибшей женщиной

5 февраля 2020     13
Из Симферопольского водохранилища поднимают автомобиль с погибшей женщиной

Как сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым, к 10 утра водолазы обнаружили автомобиль и готовят его к подъему. Машину искали в воде около 7 часов.

«ВАЗ-2115» скатился в воду ночью в районе водно-спортивного комплекса «Простор». Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 03:20. В салоне находились два человека: мужчина и женщина. Он успел выбраться, а она – нет.

Всю ночь сотрудники отряда «КРЫМ-СПАС» вместе с полицейскими с помощью световых приборов обследовали дно акватории и прибрежную полосу.  Однако увидеть автомобиль в толще воды удалось лишь к 10 часам утра.

Сейчас специальная техника готовится поднимать автомобиль.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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