Из Симферополя в Керчь начнут ходить электрички

С апреля между Симферополем и Керчью начнут курсировать новые электрички.

Будет выполняться по два рейса ежедневно с понедельника по четверг и по четыре рейса в пятницу и выходные, с остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово.

Время в пути из Симферополя в Керчь составит 5 часов 35 минут, в обратном направлении, с остановкой в Феодосии 6 часов 45 минут. Стоимость билетов – порядка 500 рублей. Купить проездной документ можно будет в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания, мобильном приложении «В путь» и на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь