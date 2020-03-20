Из Симферополя в Керчь начнут ходить электрички

20 марта 2020     21
Из Симферополя в Керчь начнут ходить электрички

С апреля между Симферополем и Керчью начнут курсировать новые электрички.

Будет выполняться по два рейса ежедневно с понедельника по четверг и по четыре рейса в пятницу и выходные, с остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово.

Время в пути из Симферополя в Керчь составит 5 часов 35 минут, в обратном направлении, с остановкой в Феодосии 6 часов 45 минут. Стоимость билетов – порядка 500 рублей. Купить проездной документ можно будет в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания, мобильном приложении «В путь» и на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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