Из ущелья Шайтан-Дере крымские спасатели эвакуировали двух ростовчан

23 августа 2019     9
Из ущелья Шайтан-Дере крымские спасатели эвакуировали двух ростовчан

Туристов пришлось эвакуировать с труднодоступного участка с помощью специального снаряжения. Накануне вечером двое жителей Ростова отправились на прогулку по склону Шайтан-Дере, это скалы в районе Судака.

Молодой человек и девушка пошли по ложной тропе со скальными уступами, и она завела их в ущелье, из которого очень сложно выбраться. Более того, в этом районе практически отсутствует телефонная связь, но туристам повезло – около 9 вечера они все-таки смогли дозвониться до спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, благодаря мобильной связи, было установлено их местоположение, и сотрудники Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по Республике Крым нашли молодых людей и эвакуировали их из ущелья. В медицинской помощи они не нуждались.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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