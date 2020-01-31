Из частного дома в Судаке похитили мебель и технику на сумму более 380 тысяч рублей

Неизвестный взломал входную дверь и украл холодильник, телевизор, кондиционер, предметы мебели и личные вещи.

Общая сумма ущерба составила порядка 380 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Судака. Часть похищенного была обнаружена у него дома и изъята, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело по статье кража с максимальной санкцией до шести лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь