Из частного дома в Судаке похитили мебель и технику на сумму более 380 тысяч рублей

Неизвестный взломал входную дверь и украл холодильник, телевизор, кондиционер, предметы мебели и личные вещи.
Общая сумма ущерба составила порядка 380 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Судака. Часть похищенного была обнаружена у него дома и изъята, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.
Возбуждено уголовное дело по статье кража с максимальной санкцией до шести лет лишения свободы.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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