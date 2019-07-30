Илзе Лиепа представила в Артеке «Театральные сказки»

30 июля 2019     19
Илзе Лиепа представила в Артеке «Театральные сказки»

В “Артеке” прошел премьерный показ гала-спектакля «Театральные сказки Илзе Лиепа». Эту постановку посмотрели почти 3500 артековцев из 77 стран, сообщает пресс-служба международного детского центра.

Спектакль «Театральные сказки Илзе Лиепа» открывает зрителям закулисье Большого театра, где у каждого предмета своя жизнь и свой характер.  Главная героиня – лягушка Балерушка, мечтающая встать на пуанты.

«Театральные сказки» я писала для своей дочери, это воспоминания моего детства о том, как в пять лет я впервые пришла в Большой театр, о том, как мне открывался волшебный театральный мир. А идея сделать из них хореографический спектакль родилась в связи с Годом театра в России, – рассказала Илзе Лиепа. – Уже третий год наш Фонд проводит в «Артеке» танцевальную смену».

Кроме артистов балета, в спектакле заняты дети из танцевальных коллективов Калуги, Москвы, Екатеринбурга, Магнитогорска, Ульяновска и Севастополя. Все они – победители Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». В течение года ребята репетировали в родных городах, а потом в Москве сводили свои номера в единое целое.

И.о. директора «Артека» Константин Федоренко считает, что спектакли такого уровня должны увидеть как можно больше детей: они прививают чувство стиля и художественный вкус.

«Если хотя бы один ребенок, вернувшись домой, предложит родителям пойти на балет, то это значит, что мы свою задачу выполнили», – говорит Федоренко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МОЦ “Артек”

Источник: Вести.Севастополь

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