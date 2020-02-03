Имя крымского астронома Геннадия Борисова внесут в книгу рекордов Гиннесса

3 февраля 2020     5
Имя крымского астронома Геннадия Борисова внесут в книгу рекордов Гиннесса

Сообщение о том, что его имя появится на страницах книги рекордов, Геннадий Борисов получил от редактора этого мирового издания.

Рекорд занесли в разделы «Первый астроном-любитель, обнаруживший межзвездный объект» и «Первая межзвездная комета». Редактор сообщил, что рекорд занесли в базу, и он будет опубликован в следующем издании книги, сообщает Российская газета.  

В прошлом году Геннадий Борисов открыл межзвездную комету, прилетевшую из другой Галактики. Раньше астрономы изучали такие объекты родом из Солнечной системы. Диаметр кометы, названной C/2019 Q4 (Borisov), около 25 километров, скорость в сто раз быстрее звука или полёта пули. У астрономов есть примерно год наблюдений, потом объект уйдёт за пределы видимости современных телескопов.

До этого Всекитайское научно-техническое общество включило снимки кометы Борисова, сделанные телескопом «Хаббл», в десятку важнейших научно-технических достижений 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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