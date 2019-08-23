Инвестиции в экономику Севастополя за год выросли на 35%

Инвестиции в экономику Севастополя с января по июнь 2019 года составили 13,8 млрд рублей, что на 35 процентов больше, чем было в первом полугодии 2018-го.
Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в городе-герое руководитель Управления Федеральной службы статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина. Среди источников инвестирования лидирующие позиции занимает бюджетная система. 61% от суммы в 13,8 миллиардов поступил в Севастополь из федерального центра, ещё 11% – средства бюджета города.
Около 45% вложений приходится на систему госуправления и обеспечение военной безопасности, 14,6% – на сферу образования, 10% – на промышленное производство.
Источник: Вести.Севастополь
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