Инженерную школу на Античном проспекте могут ввести в эксплуатацию до конца года

В компании, которая возводила социальный объект, сообщили об устранении замечаний и передаче документов в Ростехнадзор.

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Параллельно подрядчик строит школу в микрорайоне Шевченко.

Панорамные окна с видом на море, дизайнерская мебель и 445 квадратных метров коворкинга. Это не характеристики из каталога элитной недвижимости, а новая учебная реальность. В библиотеке инженерной школы на Античном проспекте получают новые учебники и составляют расписание уроков. Ввести здание в эксплуатацию должны в течение месяца. Этого ждут более 700 юных севастопольцев.

«Мы имеем информацию, что порядка 750 детей хотят обучаться в нашей школе. На сегодня мы планируем два 10-х профильных класса – медицинский и инженерный, однако мы будем с восьмого класса начинать предпрофильную подготовку», – делится директор Инженерной школы Ирина Крестинина.

Школа уже имеет договорённость с Севастопольским госуниверситетом, что часть предметов десятиклассникам будут читать его преподаватели. В планах также сотрудничество с колледжем имени Жени Дерюгиной. Младшеклассников же порадуют просторной игровой и комнатой отдыха для группы продлённого дня. Единственное, что огорчает семьи будущих учеников – школу обещали открыть ещё в начале осени. Подрядчик связывает задержку с устранением замечаний по отделке и тем, что под фундаментом проходила теплотрасса. Строителям пришлось переносить её на новое место. Теперь компания возводит школу в микрорайоне Шевченко. Здесь есть похожие проблемы.

«Вот где мы сейчас идём, там находится газопровод высокого давления, вынос данного газопровода в наш контракт не входит», – поясняет исполнительный директор компании-подрядчика Ильдар Абелкасимов.

По информации подрядчика, севастопольская дирекция капитального строительства заключила с Севастопольгазом договор на перенос газопровода, но, чтобы выполнить работы, исполнители ждут конца отопительного сезона.

Вновь приступить к работе на этом котловане подрядчик рассчитывает весной 2020-го года, а пока рабочие сосредоточились на возведении железобетонных стен соседнего корпуса. Объект готов на 12%. Сдать его в эксплуатацию планируют в декабре 2020-го года.

Ориентировочно, через год городские власти рассчитывают закончить и строительство детсада по соседству со школой. Его должны были завершить уже в декабре, но подрядчик отставал от графика, и контракт с ним расторгли.

«У нас в этом году планируются конкурсные процедуры. 15 ноября у нас дата торгов, до конца года планируется заключение договора, и завершение мы поставим декабрь 2020-го года», – рассказывает и.о. директора департамента капстроительства Илларион Гапицонов.

Участвовать в аукционе предлагают и подрядчику, строящему эту школу. В вопросе реанимации строительства на кону стоит хорошее настроение 260-ти детей, ведь пока детского сада нет в пешей доступности, малыши вынуждены вместе с родителями пробираться через утренние и вечерние пробки.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь