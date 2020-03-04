Инженерные сети в этом году полностью поменяют в 33 домах Севастополя

4 марта 2020     17
Инженерные сети в этом году полностью поменяют в 33 домах Севастополя

Сейчас работы ведутся на двадцати объектах. Еще 13 ждут своей очереди. 

В доме №84 по улице Меньшикова это первый капитальный ремонт. Зданию полвека, и трубы были сильно изношены. Подрядная организация приступила к замене сетей в ноябре прошлого года. Фронт работы, говорят специалисты, большой. В девятиэтажном доме 8 подъездов. Поэтому ремонт будет проходить в два этапа. До конца августа там заменят системы отопления, водоотведения и водоснабжения, а в следующем году – электрику.

«На данный момент заменены все коммуникации в подвальном помещении, установлен узел учета тепловой энергии, установлен узел учета холодного водоснабжения. На данном этапе проводится замена трубопроводов в квартирах, – сообщил Александр Дьяков, ведущий инженер Фонда содействия капитальному ремонту г. Севастополя. – Есть некоторые сложности с доступом к общему имуществу, которое расположено у жильцов. Многие жильцы не допускают к производству работ. С этим мы тоже сталкиваемся регулярно. Но находим решение этих вопросов».

Чтобы свести неудобства к минимуму, работы проводят без отключения тепловых носителей. А вот подача воды идет по графику. Отключают её на четыре часа в день.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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