Инкерманский камень будет использован в декоре зданий в центре Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объекты малых архитектурных форм облицуют инкерманским камнем.
В ближайшем будущем планируется заключить договор с подрядной организацией для широкого использования в декоративных элементах в сквере на площади Лазарева, подпорной стенки около сквера «Линкорн», а также на площади Ушакова.
Глава города отдельно отметил, что техническая ошибка в монтаже подпорных стенок на лестнице к кинотеатру «Победа» будет исправлена. Объекты будут переделаны.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь