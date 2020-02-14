Инкерманский камень будет использован в декоре зданий в центре Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объекты малых архитектурных форм облицуют инкерманским камнем.

В ближайшем будущем планируется заключить договор с подрядной организацией для широкого использования в декоративных элементах в сквере на площади Лазарева, подпорной стенки около сквера «Линкорн», а также на площади Ушакова.

Глава города отдельно отметил, что техническая ошибка в монтаже подпорных стенок на лестнице к кинотеатру «Победа» будет исправлена. Объекты будут переделаны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь