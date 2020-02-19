Инспекторы ДПС задержали севастопольца с марихуаной

19 февраля 2020     9
Инспекторы ДПС задержали севастопольца с марихуаной

В Севастополе автоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования, заметили припаркованный автомобиль и двух мужчин рядом.

При виде правоохранителей, один из граждан попытались убежать, но не смог. В ходе личного досмотра у 32-летнего водителя изъят свёрток с марихуаной. Мужчина рассказал, что нашёл наркотики и хранил для личного употребления, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до трёх лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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