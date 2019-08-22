Институт биологии южных морей получил причал в Севастополе

Собственный причал получили научно-исследовательские суда Института биологии южных морей. Для этого министерству образования страны передали участок на западном берегу Камышовой бухты.

«У них есть исследовательский флот, на данный момент это судно Профессор Водяницкий, которое эксплуатируется, на данный момент стоит на других причалах, кроме того есть планы у министрерства науки еще дополнительных судов, для исследования Черного моря и других акваторий Иван Кусов», – сказал и.о. заместителя губернатора Севастополя.

Однако никаких документов, подтверждающих планы по использованию земли, институт пока не предоставил.

«То есть они как бы потом передумают, и в принципе сделают там что захотят, да? Хотелось бы зафиксировать каким-то соглашением, понимать что мы получаем в рамках развития этой территории», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Речь идёт о причале №233. Ранее весь земельный участок, на котором находится причал, был закреплён за Севастопольским морским портом.

Источник: Вести.Севастополь