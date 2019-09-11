Интервал ж/д движения на Крымском мосту будет как в метрополитене

На железнодорожной части Крымского моста началась установка системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства в режиме реального времени будут вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив. Информация будет передаваться машинистам локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

Оперативный обмен данными позволит координировать потоки, корректировать скорость и межпоездной интервал. А также гарантировать безопасность движения составов.

«Какой-то посторонний предмет появился на рельсах, замкнул, либо лопнул рельс, то автоматически рельсовая цепь разрывается, – объяснил Александр Стеценко, инженер СЦБ и связи. – А так как у нас применяется бессветофорная сигнализация – ни одного светофора на перегоне нет между станциями – вся информация выводится на локомотив. Есть локомотивный светофор у машиниста, и он получает туда сигналы».

По проектным данным, мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения в метрополитене: от 2,5 минут для пассажирских и от 4-х минут – для грузовых составов. Расчетная скорость – 120 и 80 км/ч соответственно. Первые поезда проедут по Крымскому мосту в декабре.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА Новости

Источник: Вести.Севастополь