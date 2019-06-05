Инфекционная больница и ТЮЗ остались без света

5 июня 2019     13
Инфекционная больница и ТЮЗ остались без света

При проведении земляных работ компания-подрядчик повредила кабель и обесточила несколько социальных объектов города, сообщили «Вести – Севастополь» в ООО «Севастопольэнерго». Авария произошла рядом с домом №49 по ул. Мечникова.

Без электроэнергии осталось и «Сказочное королевство» – фестиваль с таким названием в эти дни проходит в Севастополе. В момент отключения света в театре проходила репетиция спектакля. В целом были обесточены 20 трансформаторных подстанций, 9 социально-значимых объектов, примерно 30 домов, в которых живут 2900 человек, на проспектах Гагарина и Нахимова, улицах Гавена, Ерошенко, Надежды Островской, Героев Подводников, ул. Ленина. Кроме оперативно-выездной бригады «Севастопольэнерго», на место прибыли и сотрудники правоохранительных органов, они составили акт о нанесенном ущербе. По закону, за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Сейчас электроснабжение уже восстановлено. В первую очередь подключили социально-значимые объекты, затем жилые кварталы.

Аварии на кабельных линиях электропередач при проведении несанкционированных земляных работ – это настоящая проблема, с которой «Севастопольэнерго» сталкивается в любое время года, но летом в разгар строительного сезона – особенно часто.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя

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