Инфекционная больница Севастополя готова к борьбе с коронавирусом

В Севастополе восемь человек находятся на карантине в инфекционной больнице. Случаев подтвержденного заболевания коронавирусной инфекции в Севастополе нет.

Врачи говорят, противочумный костюм легко стирается и сушится, может пройти 50 циклов камерной дезинфекции. У каждого сотрудника реанимации есть такой свой именной.

Антонина Конычева работает в инфекционной больнице почти 40 лет. За это время в мире было немало эпидемий гриппа, в том числе свиного и птичьего.

«Много инфекций, которые такие опасные, но вот особо опасные- у нас слава богу в Севастополе не было», – говорит медсестра Антонина Конычева.

Опасный коронавирус в Севастополе не фиксировали. С января на двухнедельном карантине побывали 17 человек. Восемь из них находятся в медучреждении сейчас. Лежат в отдельных боксах. Нередко в инфекционную больницу обращаются люди с температурой 37 градусов. Срабатывает страх, что они приехали из-за границы. Результаты всех анализов, которые брали у пациентов в Севастополе оказались отрицательными.

«Это очень строго отслеживается, налажена взаимосвязь с «Роспотребнадзором». Если человек поступил с диагнозом пневмония, мы тут же забираем материал на ПЦР исследования на коронавирус и грипп, отвозим к нам в «Роспотребнадзор». Если человек поступает с подозрением только на коронавирусную инфекцию без признаков пневмонии, мы отбираем материал делаем два забора и отвозим в Симферополь», – пояснила Инга Матяж

Если анализ будет положительным – вторую пробу отправят в Новосибирск для повторного исследования. Но даже если коронавирус выявят в Севастополе – в инфекционной больнице к этому готовы, говорит главный врач. Антибактериальные и противовирусные препараты, растворы, маски, специальное оборудование.

Транспортировочный бокс для пациентов с опасными инфекциями, сокращенно ТИБ, единственный на полуострове. Во время перевозки человека к месту лечения ему могут сразу оказать всю необходимую медицинскую помощь, вот здесь такое устройство, перчатка для руки. А если надо сделают и рентген.

Переносная установка есть в инфекционной больнице. Есть здесь и аппараты искусственной вентиляции лёгких. В критической ситуации они могут спасти человеку жизнь.

«Таких аппаратов в инфекционной больнице у нас четыре, еще четыре мы ждем. При необходимости мы можем развернуть здесь на 10 коек для таких крайне тяжелых пациентов, именно ИВЛов», – сообщил Юрий Жуков.

Известно, что коронавирус дает осложнения именно на органы дыхания. Симптомы, как у обычной простуды. Чтобы избежать заражения врачи советуют, чаще мыть руки, меньше трогать глаза и нос, держаться подальше от больных людей и укреплять свою иммунную систему.

А вот святая вода и обереги, которые продуют в интернете, не помогут, уверена Инга Матяж. Она советует: не стоит поддаваться панике, в мире каждый год появляются новые болезни, бывали и пострашнее коронавируса, и с ними человечество успешно справляется.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь