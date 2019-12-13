Инфекционную больницу Севастополя перенесут на Камышовое шоссе

Принято решение переделать уже существующий проект строительства городской инфекционной больницы и привязать его к новому месту – к медицинскому кластеру на Камышовом шоссе. Об этом сегодня сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаев.

Изначально рассматривался вариант – оставить больницу на прежнем месте – на улице Коммунистической, только старые здания снести и построить на их месте новые, а на время ремонта разместить лечебные отделения в других медучреждениях, причем не только Севастополя, но и Симферополя.

«Вместе с Минздравом России мы поняли, что это неправильное и даже опасное решение, – сказал Михаил Развожаев, – тем более для курортного города. Кроме того, эта остановка может парализовать работу лечебного учреждения даже не на год, а на все время строительства нового. Оно может затянуться, тем более, что у нас в Севастополе сейчас со строительством не очень складывается. Принято решение – не закрывать больницу, не начинать строительство на этом объекте, а предусмотреть строительство на новом участке, где запроектирован медицинский кластер, где запланировано строительство больницы скорой медицинской помощи и онкоцентра».

Проект новой инфекционной больницы

Глава города рассчитывает, что в течение первой половины следующего года проект будет переделан, и с осени уже начнется возведение инфекционной больницы на новом месте.

Старое здание будут приводить в порядок: уже закуплена новая мебель, поменяют плитку, покрасят стены, заменят свет.

«Вкладывать большие средства в капремонт: менять кровлю, окна, двери- нет смысла, потому что пока непонятно, что будет в этом здании после того, как оттуда съедет инфекционная больница. Но фасад мы уже привели в порядок, чтобы не было ощущения, что Великая Отечественная война закончилась вчера», – сообщил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь