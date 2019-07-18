Инфляция в ЮФО в июне замедлилась благодаря овощам

Раннее поступление на прилавки овощей нового урожая существенно повлияло на уровень инфляции. В Южном федеральном округе в июне она снизилась на 0.7 процентного пункта, по сравнению с маем, и составила 4,9%. Правда, эта цифра все равно немного выше общероссийской. По стране средний уровень инфляции в июне был равен 4,7%.

Как сообщает пресс-служба Южного управления Банка России, на снижении индекса потребительских цен сказалось удешевление овощей борщевого набора. Так капуста этим летом стоит на 6,2% меньше, чем год назад. Морковь – на 5,2%, свекла – на 4,3%. Продолжала снижаться стоимость яблок, потому что выросло предложение – созрели ранние сорта в Крыму и Краснодарском крае.

Замедлился рост цен на все основные виды мяса: говядину, свинину, баранину и птицу. На это во многом повлияло постепенное насыщение рынка зерном, которое традиционно является основным кормом для скота и птицы. Эти же факторы сказались на стоимости яиц, муки и хлеба. Рост цен на хлебобулочные изделия также замедлился.

В ближайшие месяцы перспективы урожая зерновых продолжат оказывать влияние на стоимость продуктов питания. Тем более, что ЮФО – крупнейший производитель зерна в России. Уборка урожая приближается к завершению. Аграрии сообщают о достаточно благоприятной ситуации и ожидают роста как объема, так и качества урожая.

Инфляция в июне снизилась во всех регионах ЮФО. Наибольшее снижение отмечено в Севастополе – на 1,8 процентного пункта до 5,2% – и Республике Крым – на 1 процентный пункт до 5,4%. Развитие логистических связей с материком способствует стабилизации инфляционных процессов на полуострове.

В целом по России годовая инфляция в июне и краткосрочные проинфляционные риски продолжали снижаться. По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 4,2 – 4,7%.

Тем не менее, несмотря на снижение общего уровня инфляции, Севастополь продолжает оставаться лидером по ценам в Южном федеральном округе. Стоимость условного минимального набора продуктов питания составляет 4702 рубля. Это самый высокий показатель по округу. Для жителей Волгоградской области тот же список будет стоить на 855 рублей дешевле. В среднем по России в конце июня условный набор продуктов питания на месяц подорожал 0,2%, что составляет 4 тысячи 367 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь